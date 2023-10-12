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18:19, 12 октября 2023Ценности

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Фото: Backgrid UK / Legion-media.ru

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевом наряде. Соответствующий материал публикует Page Six.

Известно, что Кейт Миддлтон посетила два университета в Англии, чтобы обсудить инициативы в области психического здоровья. Так, супруга принца Уильяма вышла в свет в бежевом образе, состоящем из джемпера бренда Sezane, стоимость которого составляет 145 долларов (14 тысяч рублей), и юбки длины макси от марки Naelle за 175 долларов (17 тысяч рублей).

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

При этом монаршая особа дополнила внешний вид сумкой Tusting Mini Holly за 495 долларов (48 тысяч рублей) и туфлями-лодочками бренда Gianvito Rossi. Их цена равна 640 долларам (62 тысячи рублей). В качестве украшений она выбрала серьги с жемчугом от Simone Rocha.

В сентябре Кейт Миддлтон заметили на публике в старом пиджаке Zara. Супругу принца Уильяма запечатлели в твидовом красном изделии испанского бренда, надетом поверх бежевой футболки, и классических брюках в сочетании с бархатными балетками.

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    Екатерина Ештокина
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