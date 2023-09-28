Кейт Миддлтон заметили на публике в старом пиджаке Zara

Кейт Миддлтон заметили в Англии в старом пиджаке из масс-маркета Zara

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в старом наряде из масс-маркета и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Кейт Миддлтон посетила группу сенсорного развития для детей в графстве Кент, Англия. Супругу принца Уильяма запечатлели в твидовом пиджаке испанского бренда Zara красного цвета, надетого поверх бежевой футболки, и классических брюках в сочетании с бархатными балетками. В то же время волосы знаменитость собрала в пучок, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Журналисты заметили, что монаршая особа уже появлялась в упомянутом пиджаке на публике — в 2022 году она посетила в нем Копенгаген. Тогда Миддлтон предпочла футболке белую рубашку с рюшами в зоне декольте.

В сентябре 2022 года журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Герцогиня Корнуолльская Кэтрин также вышла в свет в ювелирных изделиях из жемчуга, которые ранее принадлежали ее свекрови, принцессе Диане.