Киргизия ратифицировала соглашение о создании системы ПВО с Россией

Президент Киргизии Жапаров ратифицировал соглашение о создании системы ПВО с РФ

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

11 октября киргизский парламент одобрил указанное соглашение. Сообщалось, что документ был подписан в августе 2022 года в Москве. Киргизия временно на безвозмездной основе передаст российской стороне земельный участок размером пять гектаров рядом с авиабазой в Канте для размещения войск. Стороны заключили соглашение на пять лет.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжит обеспечивать военную базу Кант современным вооружением. Также глава государства отметил, что российская сторона готова помочь в решении бытовых и социальных проблем военнослужащих.