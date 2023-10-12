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14:20, 12 октября 2023Бывший СССР

Путин пообещал обеспечивать авиабазу в Киргизии современным оружием

Путин: Россия продолжит обеспечивать военную базу «Кант» современным вооружением

Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу «Кант», располагающуюся в Киргизии, современным вооружением, пообещал президент РФ Владимир Путин, который находится там с рабочим визитом. Об этом пишет РИА Новости.

«Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием», — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что Россия готова помочь в решении бытовых и социальных проблем военнослужащих.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что российская база в Канте является действующим фактором, сдерживающим экстремизм в регионе.

12 октября Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

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    Анастасия Яланская
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