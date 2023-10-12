Российские миротворцы впервые применили дрон «Муха» на учениях

Российские миротворцы впервые применили ударный дрон «Муха» на учениях ОДКБ

Российские миротворцы впервые применили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Муха» на учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2023». Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, передает ТАСС.

«В ходе отработки практических действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ расчет беспилотного летательного аппарата "Муха", находясь на линии "боевого" соприкосновения, принял координаты цели, осуществил взлет и нанес удар по обозначенным целям», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, разработанный российскими специалистами БПЛА может находиться в воздухе до 30 минут с полезной нагрузкой массой около пяти килограммов. Дрон оснащен креплениями для установки сбрасываемых боеприпасов и камерой с 30-кратным зумом. Щегрикович отметил, что аппарат устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в октябре стало известно, что российские специалисты разработали беспилотник самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств РЭБ. Из металлических изделий у дрона только двигатель и минимальный набор деталей, часть которых можно заменить на стеклопластиковые.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что беспилотник «Орлан-10» выявляет даже хорошо замаскированные объекты Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.