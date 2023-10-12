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12:23, 12 октября 2023Экономика

Названы самые подорожавшие автомобили в России

В сентябре самым подорожавшим автомобилем в России стала Skoda Octavia

Фото: Petr Josek / Reuters

Самой подорожавшей моделью автомобиля в сентябре 2023-го в России стала Skoda Octavia. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру» сообщает ТАСС.

За месяц стоимость автомобиля Skoda Octavia выросла на 14 процентов. Приобрести модель можно по цене от 2,6 миллиона рублей. Также в топ-3 наиболее подорожавших машин вошли российский электрокар Evolute i-Joy (его стоимость поднялась на 13 процентов, до 1,8 миллиона рублей) и корейская Kia Cerato (плюс 11 процентов, до 2,1 миллиона рублей).

Также цены выросли на китайский хетчбэк JAC J7 (плюс восемь процентов), Mercedez-Benz E-класса (плюс семь процентов), Omoda S5, Voyah Passion и Kia Soul (плюс шесть процентов). Toyota Land Cruiser подорожал до 14,7 миллиона рублей (плюс пять процентов), а китайский BAIC X35 — до 2,1 миллиона (плюс пять процентов).

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Ряд моделей за месяц подешевели: цена премиум-автомобиля из КНР Hongqi HS5 упала на восемь процентов, а GAC GS5 — на четыре процента. Также снизилась стоимость BMW X6 и XM (минус четыре процента) и X7 G07 (минус три процента). Maybach S-Класса 2021-го года выпуска стал дешевле на 2,5 процента, его можно приобрести за 34,3 миллиона рублей.

С начала 2023 года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 27 процентов в годовом выражении и составили более пяти миллионов машин. Статистика была составлена на основе данных о перерегистрации автомобилей при смене владельцев в ГИБДД. В сентябре россияне купили 598 596 подобных авто, что на 17 процентов больше в годовом выражении.

По данным аналитиков «Автостат», в начале осени доля иномарок российской сборки среди новых автомобилей упала втрое. Как отмечают в агентстве, 55 процентов проданных в сентябре новых легковых авто были ввезены в Россию из заграницы: 44 процента — официальный импорт, 11 процентов — параллельный.

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    Вячеслав Агапов
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