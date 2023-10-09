В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

«Автостат-Инфо»: продажи подержанных авто в России выросли на 27 процентов

По итогам первых девяти месяцев 2023 года объемы продаж подержанных автомобилей в России выросли на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го и составили более пяти миллионов машин. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные аналитиков «Автостат-Инфо».

Статистика была составлена на основе данных о перерегистрации автомобилей при смене владельцев в ГИБДД. Согласно полученным сведениям, в январе-сентябре в стране было реализовано 5 005 200 подержанных машин. Только за первый месяц осени россияне приобрели в общей сложности 598 596 подобных авто, что оказалось на 17 процентов больше в годовом выражении.

Лидером рынка по продажам в категории подержанных авто осталась Lada. По итогам сентября объемы реализации машин с пробегом российского автоконцерна выросли на 18 процентов в годовом выражении — с 122 309 до 144 389 машин. На втором месте оказалась японская марка Toyota с результатом в 62 672 автомобиля (плюс 13 процентов). Тройку лидеров по этому показателю замкнул корейский автогигант Kia (34 266 машин, плюс 14 процентов).

О росте интереса россиян к подержанным автомобилям сообщалось еще в первой половине августа. Тогда «Коммерсантъ» уточнил, что по итогам июля спрос граждан на машины с пробегом у дилеров вырос на 7-10 процентов по сравнению с июнем, а на маркетплейсах — на 15 процентов. Эксперты связали подобную динамику с сокращением предложения в связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных брендов и ослаблением курса рубля к доллару.