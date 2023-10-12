В России упал спрос на иномарки российской сборки

«Известия»: доля иномарок российской сборки упала втрое

Доля иномарок российской сборки среди новых автомобилей упала втрое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По информации аналитиков, 55 процентов проданных в сентябре новых легковых автор были ввезены в Россию из заграницы: 44 процента — официальный импорт, 11 процентов — параллельный.

С начала года, по данным Федеральной таможенной службы, было задекларировано более 415 тысяч автомобилей.

В 2022 году ряд автопроизводителей покинули рынок, либо приостановили производство в нашей стране. Сейчас запасы произведенных в России автор практически иссякли, уточняет издание.

Ранее стало известно, что Минпромторг России собрался пересмотреть и ужесточить требования к локализации автоэлектроники.