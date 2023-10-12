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02:45, 12 октября 2023Экономика

В России упал спрос на иномарки российской сборки

«Известия»: доля иномарок российской сборки упала втрое

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Доля иномарок российской сборки среди новых автомобилей упала втрое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По информации аналитиков, 55 процентов проданных в сентябре новых легковых автор были ввезены в Россию из заграницы: 44 процента — официальный импорт, 11 процентов — параллельный.

С начала года, по данным Федеральной таможенной службы, было задекларировано более 415 тысяч автомобилей.

В 2022 году ряд автопроизводителей покинули рынок, либо приостановили производство в нашей стране. Сейчас запасы произведенных в России автор практически иссякли, уточняет издание.

Ранее стало известно, что Минпромторг России собрался пересмотреть и ужесточить требования к локализации автоэлектроники.

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    Юлия Мискевич
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