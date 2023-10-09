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12:11, 9 октября 2023Экономика

В России ужесточат требования к локализации электроники для автомобилей

«Ъ»: в России могут пересмотреть требования к локализации автоэлектроники

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минпромторг России собрался пересмотреть и ужесточить требования к локализации автоэлектроники, пишет «Коммерсантъ». По данным журналистов, с 2026 года часть баллов локализации начнут забирать у производителей машин, если ими не будет использоваться отечественная микроэлектроника.

Речь идет в том числе о баллах за производство электронных блоков управления двигателя (ЭБУ), которые выпускают не сами автоконцерны, а сторонние поставщики. От балльной системы, введенной постановлением правительства в мае 2019 года, зависит доступ к господдержке и объем возвращаемого утильсбора. Совокупная балльная оценка определяется исходя из уровня, «соответствующего, в балльном исчислении, операциям штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов», писал тогда «Интерфакс».

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По информации издания, согласно новому подходу властей при производстве потребуется использовать российские компоненты, в частности микросхемы, печатные платы. Если этого не будет сделано, баллы за уже выполняемые операции снизятся с 2026 года — до 100 баллов вместо 200, а с 2028-го — до 75 баллов.

Гендиректор НПП ИТЭЛМА, специализирующегося на производстве широкой номенклатуры автомобильных компонентов, не видит риска того, что у автопроизводителей не будет доступа к российским ЭБУ, соответствующим новым критериям. Такие поставщики уже «делают качественные и надежные компоненты, но их применение требует проведения специальных испытаний и валидации», считает Алексей Воробьев. Источники издания подтверждают, что производство подходящей автопрому микроэлектроники в России ведется. При этом «где-то есть проблемы с качеством», а где-то — из-за конкуренции со стороны отрасли с более высокой маржинальностью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга. Сделать это глава государства предложил с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью.

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    Дмитрий Воронин
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