Путин обратился к российским военным в Киргизии

Путин уверен, что российские военные на базе «Кант» верны присяге и Отечеству

Российский президент Владимир Путин в ходе своей поездки в Киргизию обратился к российским военнослужащим, дислоцированным на авиабазе в киргизском городе Кант. Главу государства цитирует РИА Новости.

Путин заявил, что Россия высоко ценит своих солдат, служащих вдали от Родины. Он также отметил, что такая служба вместе с собой несет ряд трудностей, а вместе с этими трудностями наступает и особая ответственность.

«Требует помимо постоянной бдительности проявления выдержки, такта и дружеского расположения к населению принимающей стороны. Знаю, вы не подведете, рассчитываю на вас. Уверен, находясь на передовом форпосте в своем каждодневном ратном труде, вы будете верны присяге и Отечеству», — заявил Путин во время торжественной церемонии в Бишкеке.

12 октября Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. Российский лидер наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова Орденом почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами. Кроме того, Путин пообещал, что Россия продолжит обеспечивать российскую военную базу «Кант» современным вооружением.