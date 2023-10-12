Путин возложил венок к мемориальному комплексу в Киргизии

Президент Путин возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» в Киргизии

Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» во время официального визита в Киргизию. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что «Ата-Бейит» находится в 25 километрах от Бишкека. Данный мемориальный комплекс — одно из двух памятных мест страны, к которому лидеры иностранных стран возлагают венки во время визитов.

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию 12 октября. Сообщалось, что глава государства проведет встречу с президентом страны Садыром Жапаровым. Церемония официальной встречи государственных лидеров проходила в резиденции «Ала-Арча».

Кроме того, Путин наградил Жапарова орденом Почета за вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Киргизией.