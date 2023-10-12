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04:35, 12 октября 2023Наука и техника

В США превратили робота в борца с беспилотниками

The Drive: в США представили робота Ripsaw M5 с вооружением для борьбы с БПЛА

Изображение: Rheinmetall

Американское подразделение оборонной компании Rheinmetall превратило робота Ripsaw M5 в комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Роботизированную платформу с новым вооружением представили на выставке-конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне, пишет The Drive.

Машина получила боевой модуль Skyranger 30 с автоматической пушкой Oerlikon KCE калибра 30 миллиметров, использующей снаряды с программируемым подрывом. Система управления определяет оптимальную точку для активации боеприпаса, который создает конусообразное облако вольфрамовых поражающих элементов при подрыве. Также в арсенал Skyranger 30 входит пусковая установка, способная одновременно использовать два типа ракет малой дальности класса «земля — воздух». Для самозащиты боевой модуль получил дымовые гранатометы и спаренный пулемет.

Модуль оснащен радиолокационной станцией S-диапазона с пятью антеннами, обеспечивающими круговой обзор. Кроме того, Skyranger 30 несет систему Fast Infrared Search and Track (FIRST) для поиска малозаметных целей и работы в условиях радиоэлектронной борьбы.

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Базовое шасси Ripsaw M5 весит 10,5 тонны, а грузоподъемность платформы составляет четыре тонны. Гибридная силовая установка обеспечивает скорость более 40 километров в час. В Rheinmetall отметили, что машина обладает «некоторой степенью автономности», позволяющей ей работать без участия оператора. «Это могло бы помочь расширить зону действия средств противовоздушной обороны без увеличения риска для военнослужащих», — отметили в публикации.

В сентябре исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что уязвимость боевых роботов перед системами радиоэлектронной борьбы мешает их массовому применению в бою.

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    Даниил Иринин
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