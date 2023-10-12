Россиянин призывал вступить в незаконное формирование и попал под статью

В Ингушетии следователи возбудили дело из-за содействия террористам

В Ингушетии следователи возбудили дело по факту содействия террористической деятельности. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемым по нему проходит 42-летний местный житель, который объявлен в международный розыск. Заочно суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей.

По версии следствия, с 2014 по 2015 год подозреваемый призывал вступить в незаконное вооруженное формирование и склонил к этому одного ингуша.

Ранее в Северной Осетии сотрудники ФСБ выявили местного жителя, который вовлекал людей в совершение теракта.

