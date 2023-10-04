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11:25, 4 октября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила склонявшего к терроризму людей россиянина

В Северной Осетии ФСБ выявила жителя, склонявшего к терроризму людей

Фото: Unsplash

В Северной Осетии сотрудники ФСБ выявили местного жителя, который вовлекал людей в совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Также он планировал перевести деньги человеку, находящемуся в международном розыске по обвинению в преступлениях по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

Силовики объявили мужчине официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

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    Илона Палей
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