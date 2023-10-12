Стоматолог раскрыл россиянам действенный способ сэкономить на лечении зубов

Снизить риск развития болезней зубов и ротовой полости помогут дополнительные средства гигиены: пенки, ополаскиватели, зубные нити, заявил стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко. Действенный способ сэкономить на лечении зубов он раскрыл россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Минко заявил: домашний уход за полостью рта не должен ограничиваться зубной щеткой и пастой. Чтобы он был максимально эффективным, надо использовать дополнительные средства гигиены, уверен он. При этом, по словам врача, подбирать различные пенки, зубные нити и ополаскиватели надо после консультации со стоматологом, поскольку многие люди «даже щетку и пасту подбирают неправильно».

Прежде всего в уходе за зубами очень помогает зубная нить, Минко рекомендовал пользоваться ею ежедневно.

С помощью нити можно качественно почистить боковые поверхности зубов, что снижает риск появления так называемого контактного кариеса. В отличие от нити, щетка между зубами проникнуть не может. Правда, к ее использованию есть противопоказания, например, пародонтит Вячеслав Минко стоматолог-хирург

Еще одним эффективным средством дополнительной гигиены полости рта Минко назвал пенки. Они могут выручить в дороге или в другой ситуации, когда нет возможности почистить зубы. «Очень поможет пенка людям, которые носят брекеты. Однако это средство не заменит щетку и пасту, злоупотреблять ею не следует. «Допустимо использовать пенку каждый день после обеда, чтобы очистить зубы и добавить свежести дыханию», — пояснил стоматолог.

При этом использовать ополаскиватели надо только по назначению врача, подчеркнул доктор. Причем специалист должен определить не только то, какой именно ополаскиватель следует приобрести, но и то, как часто и как долго можно его использовать. Пренебрежение этими рекомендациями может нанести вред зубам, предупредил Минко.

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