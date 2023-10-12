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05:17, 12 октября 2023Мир

Трамп исключил атаку ХАМАС на Израиль при его президентстве

Дональд Трамп заявил, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что при его президентстве радикальное палестинское движение ХАМАС «никогда не подумало бы» совершить атаку на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

«При моем правлении никто бы и не подумал напасть на Израиль», — заявил политик. При этом бывший глава Белого дома не пояснил, как именно он мог бы предотвратить конфликт.

Трамп также назвал себя ближайшим другом Израиля «из всех, кто когда-либо заседал в Белом доме».

Ранее бывший американский лидер заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации Джо Байдена разморозить шесть миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану.

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии израильская армия объявила о «готовности к войне».

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    Марина Совина
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