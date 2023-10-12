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08:48, 12 октября 2023Мир

Трамп раскритиковал власти Израиля за хаос при атаке ХАМАС

WP: Трамп обвинил Нетаньяху в неподготовленности Израиля к атаке ХАМАС

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Израиль оказался не готов к внезапной атаке палестинских боевиков из ХАМАС, эта вина лежит на израильских властях и премьер-министре страны Биньямине Нетаньяху. О неподготовленности Армии обороны Израиля и его спецслужб высказался бывший президент США Дональд Трамп, сообщает The Washington Post (WP).

«[Политическая репутация Нетаньяху] очень сильно пострадала из-за того, что там произошло. Он не был готов, и Израиль не был готов», — обвинил политик местные власти и силовые органы.

Критикуя спецслужбы Израиля Трамп также напомнил, что во время его президентства израильская разведка отказалась помогать США в нейтрализации генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. «Мы были очень разочарованы этим, но мы сделали эту работу сами. Это была абсолютная точность, великолепная, красивая работа. И тогда [Нетаньяху] попытался приписать это себе», — рассказал бывший американский лидер.

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Ранее Трамп заявил, что во время его президентства радикальное палестинское движение ХАМАС «никогда не подумало бы» совершить атаку на Израиль, а также назвал себя ближайшим другом Израиля «из всех, кто когда-либо заседал в Белом доме».

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии израильская армия объявила о «готовности к войне».

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    Виктория Кондратьева
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