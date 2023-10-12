В Эстонии испугались нашествия клопов на Европу

ERR: рост популяции постельных клопов во Франции угрожает Эстонии

Ускоренный рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии, Об этом сообщает портал ERR.

В статье отмечается, что причины, по которым популяция клопов резко возросла, пока остаются загадкой. Как рассказал энтомолог из Тартуского университета Мати Мартин, постельные клопы родом из Средиземноморья и любят тепло, поэтому жилые дома — подходящая для них среда обитания.

Однако избавиться от постельных клопов чрезвычайно сложно, подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что жители Великобритании опасаются, что фанаты регби привезут клопов с массового выезда на четвертьфинал кубка мира во Франции, страдающей от этих насекомых. В соцсетях пассажиры делятся видеозаписями с участием постельных клопов, якобы расплодившихся на сиденьях в метро Лондона.