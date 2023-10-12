В Госдуме отреагировали на планы Польши выставить Украине счет за помощь

Депутат Белик: Польша четко дает понять Украине, сколько стоит ее помощь

Польша, планируя выставить Украине счет за оказанную ей помощь, четко дает понять Киеву, чего стоит ее «дружественная помощь». Об этом, реагируя на намерения Варшавы, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT.

«Можно активно поддерживать Украину в публичном поле и пожимать руки на камеру, но при этом подсчитывать, сколько Киев окажется должен за предоставленную помощь», — считает депутат.

По его словам, такого же мнения о помощи Киеву придерживаются не только политики, но и жители Польши, уровень жизни которых снижается из-за поддержки Украины. Это приводит к подрыву внутренней стабильности, добавил Белик, подчеркнув, что у двух стран есть значительные расхождения по вопросу экономических интересов и беженцев.

Кандидат в депутаты сейма страны от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка ранее заявила, что Польша выставит Украине счет и выдвинет ряд условий за оказанную помощь. По словам чиновницы, «благодарность не является валютой в международных отношениях».

Ранее временное правительство Словакии объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. Страна приняла решение об отказе от помощи Украине на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева.