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04:59, 7 октября 2023Россия

Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине

Politico: правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Временное правительство Словакии объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. Об этом написало издание Politico, сославшись на представителя кабмина.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — отмечается в публикации.

Издание объяснило, что Словакия приняла решение об отказе от помощи Украине на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить помощь Украине до созыва парламента. Таким образом она проявила уважение к результатам парламентских выборов, победу на которых одержала антиукраинская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Он обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда».

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    Марина Совина
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