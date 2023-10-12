В Китае заявили о выгоде США от конфликта в Израиле

Global Times: США может использовать конфликт в Израиле для получения выгоды

Военный конфликт в Израиле может стать выгодным для военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Такое мнение приводится в материале китайского издания Global Times.

«Предоставление военной помощи [Израилю] свидетельствует о том, что военно-промышленный комплекс США получит выгоду от конфликта на Ближнем Востоке, как это уже случилось с украинским и другими конфликтами», — утверждается в материале.

При этом отмечается, что стоимость акций американских компаний, производящих вооружение, выросла после эскалации конфликта в Израиле. «США — одна из немногих стран, кто может использовать военный конфликт, чтобы получить отвратительную выгоду», — заключается в статье.

Ранее в октябре в конгресс США внесли законопроект о предоставлении военной помощи Израилю на два миллиарда долларов. Законопроект уже получил одобрение почти двадцати конгрессменов в обеих партиях американского Конгресса.

7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа произвели ракетный обстрел территории Израиля. Позднее израильские власти заявили, что страна официально переходит в состояние войны.