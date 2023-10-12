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11:36, 12 октября 2023Наука и техника

В образцах с астероида Бенну нашли воду и органические соединения

В доставленных на Землю образцах с Бенну нашли воду и органические соединения

Фото: Erika Blumenfeld / Joseph Aebersold / NASA / AP Photo

В доставленных на Землю образцах с астероида Бенну нашли воду и органические соединения. Об этом со ссылкой на данные предварительного анализа материалов пишет ArsTechnica.

«Молекулы воды и углерода — это именно те материалы, которые мы хотели найти. Это крайне важные элементы в формировании нашей планеты. Они помогут нам установить происхождение элементов, которые могли привести к зарождению жизни», — сказал на пресс-конференции глава НАСА Билл Нельсон.

Капсула с образцами с астероида Бенну в рамках миссии Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) была доставлена на Землю в сентябре.

Ракета-носитель Atlas V со станцией OSIRIS-REx стартовала семь лет назад на мысе Канаверал. В 2018-м АМС достигла своей цели — астероида Бенну. Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле.

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    Иван Потапов
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