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21:00, 12 октября 2023Экономика

В России объяснили закупки газа Европой

Новак: Европа продолжает покупать газ в России из-за дефицита ресурсов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: РИА Новости

Европа продолжает покупать российский газ из-за дефицита ресурсов, объяснил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Да, они перешли на сжиженный природный газ в большей степени, но это, по сути дела, отказ от наших дешевых надежных поставок, для потребителей большие риски и с точки зрения ценообразования, и с точки зрения объемов», — констатировал он. По словам Новака, объемы поставок в Европу сократились примерно на две трети.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов высказывал предположение, что поставки газа из России в Европейский союз (ЕС) могут вырасти. «Единственное, что остается у нас из трубопроводного газа, — это труба, которая бежит через Украину, но там, мы понимаем, ситуация сложная, и вряд ли сейчас можно говорить о повышении прокачки через территорию Украины. Поэтому все, что остается, — это поставки и из Балтии, и с Северных морей наших основных поставщиков СПГ, "Новатэка" и "Газпрома". Только эти поставки могут быть, потому что на СПГ не наложены санкции, поэтому он в Европе присутствует», — говорил он.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в 2023 году могут сократиться на 65 процентов и составить 20-25 миллиардов кубометров.

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    Платон Щукин
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