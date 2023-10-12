В России объяснили закупки газа Европой

Новак: Европа продолжает покупать газ в России из-за дефицита ресурсов

Европа продолжает покупать российский газ из-за дефицита ресурсов, объяснил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Да, они перешли на сжиженный природный газ в большей степени, но это, по сути дела, отказ от наших дешевых надежных поставок, для потребителей большие риски и с точки зрения ценообразования, и с точки зрения объемов», — констатировал он. По словам Новака, объемы поставок в Европу сократились примерно на две трети.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов высказывал предположение, что поставки газа из России в Европейский союз (ЕС) могут вырасти. «Единственное, что остается у нас из трубопроводного газа, — это труба, которая бежит через Украину, но там, мы понимаем, ситуация сложная, и вряд ли сейчас можно говорить о повышении прокачки через территорию Украины. Поэтому все, что остается, — это поставки и из Балтии, и с Северных морей наших основных поставщиков СПГ, "Новатэка" и "Газпрома". Только эти поставки могут быть, потому что на СПГ не наложены санкции, поэтому он в Европе присутствует», — говорил он.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в 2023 году могут сократиться на 65 процентов и составить 20-25 миллиардов кубометров.