В США рассказали о таинственных системах ПВО для Украины

The Drive: таинственные системы ПВО направляются на Украину

США поставят Украине таинственные системы противовоздушной обороны (ПВО), способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. Об этом пишет обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

Автор американского издания отмечает, что не пока широкой общественности не сообщалось, из чего конкретно будут состоять системы ПВО, способные применять AIM-9M Sidewinder.

Обозреватель напоминает, что между 1960-и и 1990-и годами армия США использовала систему ПВО Chaparral с AIM-9M Sidewinder, состоящую из четырехзарядной пусковой установки, смонтированной на бронетранспортере или грузовом прицепе.

По данным автора, в настоящее время подобная система имеется у ограниченного числа сторон, в частности, Тайваня. В публикации допускается, что Украина может получить модернизированную версию Chaparral или конструкцию с новой пусковой установкой для AIM-9M Sidewinder.

В августе журналист Дэвид Экс в материале для Forbes написал, что Киев может установить обещанные в новом пакете помощи от Вашингтона ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder на истребители МиГ-29 и Су-27 для борьбы с российскими дронами.