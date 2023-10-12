Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:49, 12 октября 2023Наука и техника

В США рассказали о таинственных системах ПВО для Украины

The Drive: таинственные системы ПВО направляются на Украину

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

США поставят Украине таинственные системы противовоздушной обороны (ПВО), способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. Об этом пишет обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

Автор американского издания отмечает, что не пока широкой общественности не сообщалось, из чего конкретно будут состоять системы ПВО, способные применять AIM-9M Sidewinder.

Обозреватель напоминает, что между 1960-и и 1990-и годами армия США использовала систему ПВО Chaparral с AIM-9M Sidewinder, состоящую из четырехзарядной пусковой установки, смонтированной на бронетранспортере или грузовом прицепе.

Материалы по теме:
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023

По данным автора, в настоящее время подобная система имеется у ограниченного числа сторон, в частности, Тайваня. В публикации допускается, что Украина может получить модернизированную версию Chaparral или конструкцию с новой пусковой установкой для AIM-9M Sidewinder.

В августе журналист Дэвид Экс в материале для Forbes написал, что Киев может установить обещанные в новом пакете помощи от Вашингтона ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder на истребители МиГ-29 и Су-27 для борьбы с российскими дронами.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?

    В России заявили о возможном подорожании электроники и батареек

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Обнаружен один из самых древних способов борьбы организма с вирусами

    Доходы России от экспорта нефти рекордно выросли

    Россияне назвали лучших российских актеров и актрис

    Россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду

    Мужчина вырастил гигантскую тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

    Врач предупредил россиян о серьезном последствии травм

    В США рассказали о таинственных системах ПВО для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости