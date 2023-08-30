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17:38, 30 августа 2023Наука и техника

В США рассказали о возможной установке AIM-9M на украинские МиГ-29

Forbes: Киев может установить американские ракеты AIM-9M на МиГ-29 и Су-27

Фото: David Monniaux / Wikimedia

Киев может установить обещанные в новом пакете помощи от США ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder на истребители МиГ-29 и Су-27 для борьбы с российскими дронами. Такое мнение выразил журналист Дэвид Экс в материале для Forbes.

Он отметил, что украинские самолеты вооружают советскими ракетами малого радиуса действия Р-73 для борьбы с воздушными целями. «В то время как украинская промышленность производит искатели для ракет Р-73, она, по-видимому, не производит корпуса ракет, а это означает, что промышленность не может просто построить много новых ракет Р-73 для замены боеприпасов, унаследованных Украиной от Советского Союза», — пишет Экс.

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По его словам, если Киев не собирается ждать поставок обещанных истребителей F-16 для использования AIM-9M, ракеты придется интегрировать в арсенал МиГ-29 и Су-27. Экс напомнил, что в Польше рассматривали возможность установки ракет AIM-9X на МиГ-29. Польские эксперты пришли к выводу, что энергоснабжение дополнительного оборудования станет решающим фактором в вопросе оснащения МиГ-29 американскими ракетами.

Базовая версия управляемой ракеты AIM-9 с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) поступила на вооружение Военно-воздушных сил США в 1956 году, а в 1983 году военные получили модернизированную AIM-9M, которая отличалась улучшенной помехоустойчивостью ГСН и малодымным двигателем.

Ранее в августе представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут артиллерийские боеприпасы, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и ракеты AIM-9M.

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    Даниил Иринин
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