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00:53, 12 октября 2023Спорт

Выступавшая за СССР 48-летняя гимнастка заявила о намерении попасть на Олимпиаду

48-летняя гимнастка Чусовитина заявила о намерении отобраться на Олимпиаду-2024

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, заявила о намерении попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Московский Комсомолец».

Спортсменка, занявшая на Азиатских играх 2023 года четвертое место в опорном прыжке, заявила, что турнир придал ей уверенности. Она подчеркнула, что будет готовиться и попробует отобраться на Олимпийские игры в Париже. «Я постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось», — подытожила 48-летняя гимнастка.

В прошлом году Чусовитина заявила, что готовится к мировому первенству-2023. Она подчеркнула, что турнир будет важен для отбора на Олимпийские игры в Париже.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.

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    Анастасия Борисова
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