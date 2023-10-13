Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 13 октября 2023Наука и техника

В США захотели обновить аэростаты из-за России

Defense News: США захотели обновить аэростаты для противодействия России и Китаю

Фото: Bing Guan / Reuters

Армия США задумалась о модернизации устаревающих аэростатов, которые используют для разведки и связи. Парк аппаратов захотели обновить для возможного противодействия России и Китаю, пишет Defense News.

«Служба заинтересована в обновлениях на фоне сосредоточения внимания на противодействии российским и китайским вооруженным силам, более изощренным, чем те, с которыми десятилетиями боролись на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

По словам руководителя офиса проекта наземных датчиков армии США Ларейны Адамс, военные хотят выяснить, можно ли расширить сферу применения аэростатов в миссиях, которые вооруженные силы будут выполнять к 2030 году. Она подчеркнула, что сейчас аэростаты являются синонимом «старой борьбы с повстанцами».

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Отмечается, что в будущем аэростаты могут получить автономные возможности, которые сократят количество персонала и затраты на логистику, а также полезную нагрузку для борьбы с дронами.

В сентябре военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что российские аэростаты с радиолокационными станциями могут стать средством борьбы с украинскими ударными беспилотниками.

В мае исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин рассказал, что применение аэростатов и дирижаблей в зоне проведения специальной военной операции могло бы обеспечить закрытые каналы связи и защиту от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали готовиться к одновременной ядерной войне с Россией и Китаем. Почему Конгресс прогнозирует такой сценарий?

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве

    Раскрыт способ найти друзей после 30

    Лукашенко обвинил молодежь в неспособности справиться с вызовами перед СНГ

    Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ

    Путин назвал одно общее достояние со странами СНГ

    России предрекли экономическую выгоду от войны в Израиле

    В США захотели обновить аэростаты из-за России

    Сжегшему Коран россиянину продлили арест

    Россиянин частично признал вину в сожжении Корана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости