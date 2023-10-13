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15:16, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Блогершу Белоцерковскую оштрафовали на 35 тысяч рублей

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогершу Белоцерковскую на 35 тысяч рублей
Вероника Белоцерковская

Вероника Белоцерковская. Кадр: А поговорить? / YouTube

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тысяч рублей блогершу Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram.

В суде сообщили, что Белоцерковская получила штраф за публикацию в Telegram, сделанную в апреле. В ней она не указала свой статус иностранного агента. Ей назначили административный штраф размером в 35 тысяч рублей.

Также в сообщении говорится, что блогерша на заседание не явилась, хотя была извещена о времени и месте его проведения «надлежащим образом».

6 октября Белоцерковскую оштрафовали также на 35 тысяч рублей за то, что она не предоставляла вовремя отчеты о финансировании и деятельности в Минюст.

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    Мария Большакова
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