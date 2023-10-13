В Китае рассказали о напугавшей Запад российской ракете

Обозреватель Paper Цзюнь: испытания крылатой ракеты «Буревестник» напугали Запад

На Западе напуганы испытаниями российской межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, рассказал обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь.

Он напомнил, что эта ракета «обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию». Автор уточнил, что появление «Буревесника» вызвало большое беспокойство в США и других западных державах. Журналист добавил, что успешное испытание нового оружия «деморализует противников» России.

Впервые ракету «Буревестник» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, боеприпас представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету. Считается, что по габаритам она сопоставима со стратегической крылатой ракетой Х-101.

5 октября президент РФ сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание «Буревестника».