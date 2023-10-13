Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:17, 13 октября 2023Мир

В Китае рассказали о напугавшей Запад российской ракете

Обозреватель Paper Цзюнь: испытания крылатой ракеты «Буревестник» напугали Запад

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На Западе напуганы испытаниями российской межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, рассказал обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь.

Он напомнил, что эта ракета «обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию». Автор уточнил, что появление «Буревесника» вызвало большое беспокойство в США и других западных державах. Журналист добавил, что успешное испытание нового оружия «деморализует противников» России.

Впервые ракету «Буревестник» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, боеприпас представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету. Считается, что по габаритам она сопоставима со стратегической крылатой ракетой Х-101.

5 октября президент РФ сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание «Буревестника».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Королева» Канады угрожает людям казнями и борется с сатанистами у власти. Кто она такая и почему ей верят тысячи людей?

    Российские вертолеты займутся поиском и уничтожением морских дронов

    В Китае рассказали о напугавшей Запад российской ракете

    Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

    В Германии предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков»

    В США рассказали о худшем дне Зеленского

    В Конгрессе США выступили против поддержки Украины

    ХАМАС при атаке использовали подробные карты городов и баз Израиля

    Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о детях в секторе Газа

    Посол заявил о неспособности Франции долго поставлять оружие ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости