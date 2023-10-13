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06:31, 13 октября 2023Россия

В Госдуме раскритиковали законопроект о надбавках к пенсиям

Депутат Бессараб выступила против законопроекта о надбавках к пенсиям

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала внесенный в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров посредством надбавок. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий заявила, что инициатива «не относится к концепции пенсионной системы» России.

«У нас солидарная пенсионная система, которая заключается в том, что те, кто работают сегодня, платят пенсию пенсионерам, которые не работают: это основная задача в рамках солидарной пенсионной системы — обеспечить такие выплаты. С учетом индексации размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году составит 23 340 рублей. Мы планировали к 2024 году достигнуть двадцати тысяч. У нас на 7,5 процента пройдет индексация», — сказала Бессараб.

Все остальные предложения по так называемым «надбавкам» не соответствуют самой сути пенсионной системы, никак не вписываются в распределение пенсионных накоплений и, на мой взгляд, являются публицистскими (...) и никоим образом не относятся к концепции пенсионной системы

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров. Документ предполагает выплату дополнительной социальной надбавки к пенсии для неработающих граждан, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера.

Парламентарии предложили начислять 20 процентов от величины прожиточного минимума в регионе, если доход пенсионера составляет от одного до полутора его размеров. Надбавка составит 10 процентов, если среднедушевой доход гражданина находится в диапазоне от полутора до двух размеров прожиточного минимума.

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    Кирилл Садовский
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