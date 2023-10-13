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15:25, 13 октября 2023Наука и техника

Названа главная опасность снарядов с белым фосфором

Военный эксперт Корнев: снаряды с белым фосфором опасны своей неизбирательностью

Фото: Air Force Camera Operator / Wikimedia

Снаряды с белым фосфором неизбирательны и поражают огромную территорию. Так в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил, в чем главная опасность применения таких боеприпасов во время любых военных конфликтов.

Это снаряды, которые разбрызгивают специальное вещество, которое условно называется белым фосфором. Это вещество въедается в кожу при попадании, его невозможно чем-либо смыть, погасить и прочее. Попытки смыть приводит к тому, что кислотное вещество становится более активным и ведет к повреждению живой силы и всего, чего касается: местность, трава, строения, здания. Все, что может гореть, начинает гореть

Дмитрий Корневвоенный эксперт

«Как и любые другие снаряды такого рода, допустим, кассетные боеприпасы и тому подобное, они покрывают определенную площадь. Соответственно, они не могут поразить конкретный объект или группу военнослужащих, они поражают все, что находится на этой площади. Если мы говорим о применении какого-то авиационного средства, которое взрывается на высоте 200 метров, то понятно, что зона поражения будет измеряться сотнями квадратных метров, под удар могут попасть любые гражданские объекты, которые находятся на этой территории», — объяснил он.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что израильские военные применили снаряды с белым фосфором в Ливане и секторе Газа 10 и 11 октября. «Применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы нарушает требования международного гуманитарного права, согласно которому стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — написали правозащитники. В ЦАХАЛ сообщили Reuters, что им об этом ничего неизвестно.

Белый фосфор можно использовать в военных целях, чтобы создать дымовую завесу. Он воспламеняется при контакте с кислородом и образуется интенсивный жар температурой 815 градусов Цельсия. Люди могут получить сильные травмы.

Это вещество не относится к химическому оружию, поскольку не выделяет токсинов, однако оно запрещено дополнительными протоколами Конвенции о запрещении применения некоторых видов обычного оружия. Согласно протоколам, такие боеприпасы нельзя использовать против военных целей, которые расположены среди мирного населения. Однако Израиль не подписывал документ и юридически не имеет к нему отношения.

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    Мария Сметанина
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