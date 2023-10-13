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02:44, 13 октября 2023Мир

Армия Израиля применила запрещенные боеприпасы в Ливане и Газе

HRW: армия Израиля применяла запрещенный белый фосфор в Ливане и Газе

Фото: Hashem Zimmo / Globallookpress.com

Израильская армия при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Эксперты проверили видеозаписи и опросили очевидцев. «Израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно», — говорится в докладе.

Специалисты напомнили, что использование белого фосфора в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газы с 7 октября, когда началась операция палестинского движения ХАМАС.

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    Марина Совина
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