Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей

Ynet: Израиль с 7 октября поразил в секторе Газа более 1,7 тысячи целей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа с 7 октября, когда началась операция палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет портал Ynet.

Военные отчитались об ударах по сектору Газа. «Она (армия) атаковала 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта», — уточняется в материале. Среди этих целей оказались 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, похищенных в ходе атаки на территорию Израиля.