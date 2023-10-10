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04:37, 10 октября 2023Мир

Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей

Ynet: Израиль с 7 октября поразил в секторе Газа более 1,7 тысячи целей

Фото: Alaa Qraiqea / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более 1,7 тысячи целям в секторе Газа с 7 октября, когда началась операция палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет портал Ynet.

Военные отчитались об ударах по сектору Газа. «Она (армия) атаковала 1707 целей в секторе Газа с начала конфликта», — уточняется в материале. Среди этих целей оказались 475 пусковых установок, 24 объекта стратегической военной инфраструктуры и 22 подземных объекта.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Вечером 7 октября Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, похищенных в ходе атаки на территорию Израиля.

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    Марина Совина
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