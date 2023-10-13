Госпитализированный Дима Билан вышел на связь из больницы

Госпитализированный с острым бронхитом Дима Билан вышел на связь из больницы

Российский исполнитель Дима Билан, которого экстренно госпитализировали с острым бронхитом в Москве, вышел на связь с подписчиками. Видеообращение артист опубликовал своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Билан поблагодарил всех за поддержку. «Спасибо за ваши пожелания, за ваше беспокойство! У меня все идет в плановом режиме. Все нормально, все стабильно. Не переживаем», — сказал певец.

Ранее мать артиста оценила состояние здоровья госпитализированного с бронхитом сына.

Об экстренной госпитализации Димы Билана с острым бронхитом сообщалось 11 октября. Из-за заболевания музыкант столкнулся с проблемами с дыханием и голосом и в ближайшее время не сможет петь. Певец рассказал, что находится под наблюдением пульмонолога, а переезды и перелеты могут серьезно ухудшить ситуацию.