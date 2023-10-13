Дубль Роналду помог Португалии обыграть Словакию в матче квалификации Евро

Португалия обыграла со счетом 3:2 Словакию в матче квалификации Евро-2024

Сборная Португалии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Порту и завершилась со счетом 3:2. Победить хозяевам помог дубль нападающего Криштиану Роналду. Он отличился на 29-й минуте, реализовав пенальти, и на 72-й. Также у португальцев голом на 18-й минуте отметился Гонсалу Рамуш. Среди словацких футболистов ворота соперников поразили Давид Ганцко (69-я минута) и Станислав Лоботка (80-я минута).

В параллельном матче Лихтенштейн обыграл Боснию и Герцеговину (2:0), Франция победила Нидерланды (2:1), а Греция оказались сильнее Ирландии (2:0). Кроме того, сборная Бельгии победила команду Австрии (3:2), а футболисты из Люксембурга сыграли вничью 1:1 с представителями Исландии.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.