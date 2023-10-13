ХАМАС предложило обменять израильских пленных на заключенных палестинок

Hürriyet: ХАМАС предложило обменять израильских пленных на женщин-заключенных

«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) предложило обменять взятых в плен во время боевых действий израильтян на заключенных в израильские тюрьмы палестинских женщин. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Как указали в ХАМАС, заключенные палестинки, которых предлагается обменять, не являются боевиками. По данным издания, организация выступила с инициативой обмена в общей сложности более пяти тысяч человек с обязательным прекращением огня.

Ранее ХАМАС заявило об освобождении заложницы из Израиля с двумя детьми.

Утром 13 октября ХАМАС призвало жителей северной части сектора Газа оставаться дома после призывов Израиля переместиться на юг страны.