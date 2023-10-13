В ОЗХО пообещали изучить доказательства применения запрещенных веществ Украиной
РФ передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас пообещал изучить и проанализировать предоставленные Россией материалы с доказательствами применения Украиной запрещенных по Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) веществ. Об этом сообщил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин, передает РИА Новости.