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22:13, 13 октября 2023Мир

В ОЗХО пообещали изучить доказательства применения запрещенных веществ Украиной

РФ передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас пообещал изучить и проанализировать предоставленные Россией материалы с доказательствами применения Украиной запрещенных по Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) веществ. Об этом сообщил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин, передает РИА Новости.

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    Екатерина Подвигина
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