IKEA решила снизить цены из-за падения продаж

Директор IKEA Ринг: мы снизим цены до 20 % из-за инфляции и падения продаж

Основанный в Швеции производитель мебели IKEA решил снизить цены на свою продукцию. Об этом заявил главный исполнительный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамсон Ринг, его слова приводит Bloomberg.

По словам Ринга, компания снизит цены на ряд товаров вплоть до 20 процентов. К этому решению руководство подтолкнули резкий рост инфляции и падение продаж из-за «продолжающегося кризиса стоимости жизни». IKEA может урезать цены, так как конкуренция за кошельки потребителей возрастает, в то время как эти «кошельки становятся тоньше», добавил представитель компании.

Согласно финансовой отчетности производителя мебели, в 2023 финансовом году розничные продажи выросли на 7,3 процента и установили новый рекорд в 47,6 миллиарда евро (50,6 миллиарда долларов). Это помогло компенсировать «постоянную проблему снижения объемов продаж», уточнил Абрахамсон Ринг. В начале 2023 года нидерландская компания повысила стоимость франшизы на фоне резкого роста издержек в цепочке поставок. С мая это давление ослабло, поскольку цены на сырье и транспортные расходы движутся в правильном направлении, а доступность товаров после глобального дефицита улучшилась.

В середине июня 2022 года IKEA объявила о полном уходе из России. Компания решила продать четыре завода и уволить всех сотрудников в стране. Российские активы выкупили две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Отечественные мебельные производители, создававшие товары для IKEA, стали самостоятельно продавать сделанную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции