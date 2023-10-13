В России создадут новый самолет для замены Ан-26 и Ан-72

РИА Новости: в России создадут Ил-212 для замены в войсках Ан-26 и Ан-72

На замену в российских Вооруженных силах парка самолетов Ан-26 и Ан-72 создадут новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Информатор заявил, что проект Ил-112В переработают и дадут ему новую маркировку — Ил-212. У него сохранится бортовое оборудование и авионика, фюзеляж. Самолет также получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С.

«Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема», — уточнил эксперт.

Известно, что двигатели ПД-8 у Ил-212 установят над крылом, как и это сделано у Ан-72. Такое решение обеспечит эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал удвоить число Ан-124-100. Это необходимо сделать к 2025 году, уточнил он.