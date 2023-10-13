Израиль выпустил ракеты в направлении ливанского города

Al Wataniya: Израиль выпустил 2 ракеты в направлении города в Ливане Эн-Накура

Израиль выпустил две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны. Об этом сообщает ливанское национальное агентство Al Wataniya.

Также отмечается, что над Эн-Накурой патрулируют израильские самолеты-разведчики. Информации о том, почему активировался израильский «Железный купол», нет.

Ранее стало известно о применении Израилем запрещенных международными законами боеприпасов с белым фосфором. ЦАХАЛ задействовал такие боеприпасы во время обстрела Ливана и Газы, заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).