Назван срок роста заболеваемости коронавирусом в России

Иммунолог Крючков предрек пик заболеваемости коронавирусом в декабре

Заболеваемость коронавирусом в России может начать расти в ноябре и достигнуть пика в декабре. После ожидается спад с новым резким ростом в феврале, масштабы которого на данный момент невозможно спрогнозировать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Думаю, что сейчас нас ждет некая стабилизация с постепенным ростом заболеваемости с ноября и пиком в декабре. Дальше надо будет смотреть на госпитализации. Сейчас весь вопрос именно в сезонности и в варианте омикрон-штамма коронавируса "пирола", это наложится на низкий уровень коллективного иммунитета», — сказал Крючков.

После декабрьского пика, по мнению иммунолога, заболеваемость пойдет вниз до 10-15 января. После можно ожидать нового подъема, масштаб которого не ясен. Пик, как считает Крючков, придется на февраль-март следующего года.

«Исходя из того, что мы знаем сейчас, реальный всплеск будет в разы меньше, чем в прошлые омикрон-волны, если не произойдет распространения какой-то особенно патогенной линии. С "пиролой" пока не все ясно, но, судя по всему, существенного отличия в патогенности и летальности быть не должно. Но эволюция продолжается, и она непредсказуема. В следующем сезоне возможно появление более патогенных и летальных вариантов», — заключил иммунолог.

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