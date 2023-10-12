Названы новые последствия перенесенного коронавируса

JAMA Network Open: коронавирус привел к аутоиммунным заболеваниям

Корейские ученые озвучили новые последствия перенесенного коронавируса. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, вирусное заболевание может привести к аутоиммунным заболеваниям.

Команда провела анализ данных 355 тысяч мужчин и женщин, у которых был ранее диагностирован COVID-19. Затем эту выборку сравнили с шестью миллионами пациентов, которые не болели этим заболеванием. Оказалось, что у испытуемых с коронавирусом на 12-74 процента выше вероятность развития различных типов алопеции, в три раза выше риск развития васкулита, на 68 процентов выше риск формирования болезни Крона и на 59 процентов больше шансов на развитие саркоидоза.

Специалисты предполагают, что причина этого в выработке организмом интерферонов, которые вызывают воспаление. В свою очередь воспалительная реакция может стимулировать образование аутоантител против органов, мышц или нервов организма, особенно если у пациента изначально есть склонность к этому заболеванию.

Примечательно, что невакцинированные участники подвергались большему риску некоторых аутоиммунных заболеваний, включая очаговую алопецию, тотальную алопецию и болезнь Крона.

В июле сотрудница Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус может спровоцировать развития патологий, к которым изначально есть предрасположенность организма.

