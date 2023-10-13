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18:46, 13 октября 2023Спорт

«Локомотив» разгромил «Барыс» со счетом 6:0 в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде разгромил «Барыс» со счетом 6:0 в матче КХЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ярославский «Локомотив» на выезде разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась со счетом 6:0. Победу ярославцам принесли голы Максима Шалунова, Даниила Тесанова, а также Даниила Бута и Павла Красковского, оформивших по дублю.

В параллельном матче омский «Авангард» играет на своей арене с московским «Динамо». На момент написания заметки счет на табло 3:0 в пользу хозяев. Отличились Михаил Гуляев, Рид Буше и Игорь Мартынов.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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