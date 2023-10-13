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10:16, 13 октября 2023Среда обитания

Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры в центре Петербурга

Жительница Санкт-Петербурга лишилась квартиры в центре из-за мошенников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петерубрга поговорила по телефону с мошенниками и лишилась квартиры в центре города. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

В середине сентября неизвестные позвонили пенсионерке и представились сотрудниками Центробанка. Собеседники убедили женщину обезопасить средства за счет продажи квартиры на улице Марата. Россиянка избавилась от квартиры и перевела вырученные от сделки средства злоумышленникам. Сумма ущерба достигает 10,5 миллиона рублей.

Ранее по похожей схеме квартиры и денег лишилась жительница Саратова. Пенсионерка перевела злоумышленникам около шести миллионов рублей — она сняла деньги с банковского счета и продала квартиру.

Россиян ранее предупредили также о новой схеме мошенничества с жильем. Теперь злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов, а затем сообщают, что в отношении гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В качестве обеспечения указывается квартира жертвы. Для попытки сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

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    Нина Ташевская
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