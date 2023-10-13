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20:14, 13 октября 2023Экономика

Новак оценил вероятность отмены потолка цен на нефть из России

Новак не увидел предпосылок для отмены потолка цен на нефть в ближайшее время
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак заявил, что не верит в возможность отмены потолка цен на российскую нефть в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время для отмены пололка цен на морские перевозки российской нефти нет соответствующих предпосылок. «Я тоже не верю (в возможность прекращения действия этого механизма в обозримой перспективе — прим. «Ленты.ру»)», — посетовал Новак.

При этом он отметил, что считает подобный инструмент санкционного давления «вредным и неэффективным». Потолок цен на нефть приводит к негативным последствиям в первую очередь для самих потребителей сырья. «Он — потолок цен на нефть — может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь», — уточнил вице-премьер.

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На этом фоне российские экспортеры продолжат придерживаться положениям указа президента Владимира Путина и не будут поставлять сырье иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, заключил Новак.

Санкции западных стран в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года. Начиная с этой даты страны Евросоюза (ЕС) перестали принимать сырье из РФ, доставляемое морским путем. Кроме того, совместно с государствами «Большой семерки» (G7) и Австралией европейские власти запретили страховать и перевозить подобного рода грузы стоимостью выше 60 долларов за баррель. Таким образом, потолок цен на российскую нефть действует почти год без изменения предельной планки.

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    Анатолий Акулов
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