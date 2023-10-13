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02:02, 13 октября 2023Мир

Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

Rolling Stones: Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом написал журнал Rolling Stones.

Отмечается, что в последнее время Трамп провел телефонные разговоры со спонсорами и сторонниками республиканцев. Его партнеры хотят узнать, как он поведет себя в ситуации с обострением вокруг Израиля при победе на выборах. Отмечается, что Трамп требовал прекратить помощь Палестине.

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«Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году», — отмечается в публикации.

По данным издания, Трамп может мстить Нетаньяху, поскольку тут в 2020 году не поддержал идею Трампа о мошенническом характере выборов американского президента.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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