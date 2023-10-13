Создание новейшего российского авиадвигателя перенесли

Вице-премьер Мантуров рассказал о переносе сроков выпуска авиадвигателя ПД-35

Предварительные сроки выпуска новейшего российского авиационного двигателя ПД-35, который разрабатывают с 2016 года, перенесли с 2028 года на 2030-й, а его мощность окажется меньше ранее заявленной. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, точные параметры новейшей силовой установки станут ясны в марте следующего года, тогда же создадут и демонстратор двигателя. Если ранее предполагалось, что его тяга составит 35-40 тонн, то теперь речь идет о тяге 26-35 тонн. Скорее всего, 35 тонн достичь не удастся, объяснил чиновник.

Мантуров напомнил, что двигатель хотят устанавливать на несколько самолетов — военно-транспортный грузоподъемностью около 100 тонн и широкофюзеляжный гражданский, который разрабатывается совместно с Китаем.

Турбовентиляторный двигатель сверхбольшой тяги ПД-35 должен стать старшим в одноименном семействе. Первым был разработан двигатель ПД-14 с тягой 12,5-14 тонн, который используется для самолета МС-21. Позднее начались работы над ПД-8 с тягой 7-9 тонн, основной моделью для него должен стать Superjet 100, импортозамещенная модель Sukhoi Superjet 100.

К настоящему времени ни один из этих двигателей не сертифицирован, хотя испытательные полеты на МС-21 с ПД-14 проводятся. SJ-100 c ПД-8 все еще не поднимался в воздух, первый полет лайнера в сентябре этого года был выполнен на франко-российских двигателях SaM146. По данным источников, испытания ПД-8 затягиваются из-за того, что установка не может выйти на заданные параметры работы.

Под российско-китайским самолетом, на который могут начать устанавливать ПД-35, Мантуров, скорее всего, имел в виду широкофюзеляжный пассажирский лайнер CR929, потому что информации о каких-либо других совместных проектах в этой области в публичном доступе нет. Однако в последнее время Китай позиционирует CR929 как полностью собственную разработку, а вместо российских решений в проекте теперь используются западные. В частности, к созданию двигателя привлечены Rolls-Royce и General Electric.

