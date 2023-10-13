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15:07, 13 октября 2023Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на южнодонецком направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника», — пояснили в министерстве.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России на данном направлении удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп.

За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1285 бойцов, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

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Ранее Российские войска поразили ангар с десантными катерами ВСУ, который находился в районе населенного пункта Солончаки Николаевской области. Помимо того, в районе Измаила Одесской области был поражен склад военной техники украинских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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