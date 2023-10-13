Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об улучшении положения на южнодонецком направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника», — пояснили в министерстве.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России на данном направлении удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп.

За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1285 бойцов, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

Ранее Российские войска поразили ангар с десантными катерами ВСУ, который находился в районе населенного пункта Солончаки Николаевской области. Помимо того, в районе Измаила Одесской области был поражен склад военной техники украинских войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.