Российские войска улучшили положение на одном из направлений
Российские войска улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника», — пояснили в министерстве.
Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России на данном направлении удалось пресечь деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп.
За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1285 бойцов, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».
Ранее Российские войска поразили ангар с десантными катерами ВСУ, который находился в районе населенного пункта Солончаки Николаевской области. Помимо того, в районе Измаила Одесской области был поражен склад военной техники украинских войск.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.