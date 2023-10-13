Путин описал одним словом отношения России с Грузией

Путин: у России сейчас ровные отношения с Грузией

У России сейчас ровные отношения с Грузией, в Тбилиси проявляют большой интерес к сотрудничеству с соседями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил он, выступая в Бишкеке по итогам саммита стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее Путин заявил, что Армения не выходит из СНГ. По словам российского лидера, он созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждал встречу на саммите.