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16:52, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин описал одним словом отношения России с Грузией

Путин: у России сейчас ровные отношения с Грузией
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У России сейчас ровные отношения с Грузией, в Тбилиси проявляют большой интерес к сотрудничеству с соседями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В Грузии отношения у нас сейчас так ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил он, выступая в Бишкеке по итогам саммита стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее Путин заявил, что Армения не выходит из СНГ. По словам российского лидера, он созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждал встречу на саммите.

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    Александр Слабиев
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