«Королева» Канады угрожает людям казнями и борется с сатанистами у власти. Кто она такая и почему ей верят тысячи людей?

Последователи самозваной королевы Канады пытаются захватить городок Ричмаунд в канадской провинции Саскачеван. Они обвиняют своих противников в измене и обещают устроить публичные казни. Женщина, которая ими руководит, разрешает не оплачивать кредиты и регулярно рассказывает о коммунистическом подполье, тайном американском монархе, похищенных детях и истинной причине исчезновения Елизаветы II. Несмотря на ее странные заявления, у нее десятки тысяч поклонников, которые жертвуют ей огромные суммы. Остановить «королеву» не в силах даже полиция.

Последователи самозванки обвинили жителей города в измене и начали слежку

48-летняя Романа Дидуло, несколько лет назад объявившая себя канадской королевой, приехала в Ричмаунд 13 сентября. В этом городке, где живут всего 118 человек, у нее был поклонник. Он купил здание школы, которое пустовало много лет, и устроил в ней штаб-квартиру для самозванки. Последователи Дидуло обнесли территорию колючей проволокой и выставили охрану.

Появление странных чужаков взбудоражило и напугало горожан. «Все теперь в напряжении, — рассказал мэр Ричмаунда Брэд Миллер канадскому телеканалу CTV. — Люди стараются больше сидеть по домам». Противники самозванки почти пытались добиться ее выселения и даже устраивали акции протеста, но это не помогало. Выселять Дидуло было некому: в крохотном городке нет собственной полиции.

Автодома последователей Романы Дидуло Фото: Telegram-канал HRM Queen Romana Didulo, Commander-in-Chief, Queen, President National Indigenous Chief of the Kingdom of Canada

Тем временем последователи Дидуло перешли к действиям. Они демонстративно следили за жителями Ричмаунда, ездили по улицам и фотографировали прохожих. Одновременно мэр и другие видные горожане стали получать угрожающие письма, подписанные «королевой Канады». Она обвиняла их в связях с Ротшильдом и Китайской коммунистической партией и требовала подчиниться. В случае отказа изменников, по ее словам, ждет публичная казнь, а их семьи — суровая кара.

После жалоб мэра и жителей в город прибыло передвижное отделение Королевской канадской конной полиции — дом на колесах, в котором круглосуточно дежурят несколько офицеров. Кроме того, полицейские выставили посты возле школы, где обосновались последователи самозванки. Более активных действий, к неудовольствию горожан, власти провинции пока не планируют.

«Королеву» Канады поддержал король США и Галактическая федерация

О прошлом Романы Дидуло известно только с ее слов. Она утверждает, что родилась в состоятельной семье на Филиппинах, которая жила «подобно современным монархам». В 11 лет девочка осталась без родителей и спустя четыре года вместе с дядей перебралась в Соединенные Штаты. Позднее она пыталась заниматься бизнесом, но все ее компании разорились. В какой-то момент у будущей «королевы» не было крыши над головой, и она ночевала на полу в маникюрном салоне своей знакомой.

К 2017 году 43-летняя Дидуло нашла работу и зарабатывала достаточно, чтобы вместе с соседкой снимать одну полуподвальную комнату на двоих. Она горячо поддерживала президента США Дональда Трампа и зачитывалась теориями заговора, которые публиковали в соцсетях его поклонники.

Вслед за конспирологами Дидуло верила, что Америкой тайно правят могущественные сатанисты-педофилы, окопавшиеся в Вашингтоне, на Уолл-стрит и в Голливуде. Каждый год они похищают сотни тысяч детей и выкачивают из них адренохром — в их представлении, это таинственный наркотик, который продлевает жизнь. Остановить этих людей якобы способны только Трамп и его сторонники в американских вооруженных силах.

Что такое адренохром на самом деле В действительности адренохром представляет собой продукт окисления адреналина. В нем нет ничего таинственного: обычно его синтезируют промышленным способом и продают в аптеках для медицинского использования. Исследователи теорий заговора полагают, что современные конспирологи почерпнули представления об адренохроме как о наркотическом веществе из книги Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Фрагмент из книги «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — Как твой адвокат я советую тебе не забивать голову всякой ерундой. Прими чуток из маленькой коричневой бутылочки в моем бритвенном наборе. — Что это? — Адренохром, — сказал он. — Много тебе не понадобится. Просто небольшая дегустация. — Господи! Какого монстра ты подцепил в качестве клиента на этот раз? У этого продукта есть только один источник — адреналиновые железы из живого человеческого тела. Они не годятся, если ты достаешь их из трупа. — Знаю, — отозвался он. — Но у того чувака не было с собой наличных. Один из тех фриков-сатанистов. Он предложил мне человеческую кровь. Я думал, что он шутит, и сказал ему, что со мной можно расплатиться примерно унцией чистого адренохрома.

В своих стримах Дидуло рассказывала, что в 2017 году узнала о тоннелях, прорытых китайской коммунистической армией. По ее словам, в секретных подземельях, простирающихся от Канады до Мексики, китайцы прятали похищенных детей, добывали из них адренохром, а затем разделывали малюток на органы.

Дидуло утверждает, что после этого не могла ни есть, не спать. Каждый вечер после работы она спускалась в тоннели, чтобы бороться с китайским нашествием и в конце концов одержала победу. Только это, по ее мнению, предотвратило новую мировую войну.

Заслуги Дидуло в борьбе с подземными коммунистами высоко оценил конспиролог из американского штата Аризона Дэвид Карлсон, который считает себя королем Соединенных Штатов. Кроме того, Дидуло утверждает, что ее поддержали те самые силы в американской армии, которые вместе с Трампом боролись с сатанистами-педофилами. Именно они якобы приняли решение короновать ее на царство. Первой об этом узнала соседка Дидуло по комнате и с тех пор всегда называла ее «Ваше Величество».

В качестве королевы Дидуло выпустила несколько указов, которые, среди прочего, разрешают не платить налоги и не возвращать кредиты. Неповиновение самозванка считает государственной изменой, а за это преступление, по ее закону, положена казнь. Чаще всего приговоры приводит в исполнение Галактическая федерация миров существ света, но бывают и исключения. В частности, самозванка утверждает, что лично казнила королеву Великобритании Елизавету II, которая давно ее бесила.

Древние королевские семьи, белые шляпы среди военных, мировые, галактические и межгалактические альянсы федерации миров существ света тысячи лет трудились, чтобы освободить планету Земля Романа Дидуло самозваная королева Канады

Дидуло не раз упоминала, что пользуется поддержкой не только американского монарха или армии, но и инопланетян. В июле 2021 года она объявила, что по ее просьбе по всей Канаде установили специальные приспособления, которые вылечивают любую болезнь, запускают регенерацию потерянных органов, зубов и конечностей и позволяют жить вечно.

Волшебную медицинскую технику доставили космические корабли из звездного скопления Плеяды, после чего их в обстановке полнейшей секретности установили доверенные люди среди военных. Получить к ним доступ смогут лишь верные подданные «королевы».

«Королева» Канады часами слушает песню про Распутина и печатает деньги

Дидуло превратилась в заметного участника американского конспирологического сообщества в 2020 году. Она регулярно вела стримы в интернете и публиковала посты в своих каналах в Telegram и постепенно набирала подписчиков — сначала в качестве создательницы политической партии Canada 1st, а затем в качестве «королевы».

Росту популярности Дидуло способствовало затянувшееся молчание Q — одного из основных авторов теории заговора о педофилах-сатанистах, долгое время выдававшего себя за высокопоставленного сторонника Трампа с доступом к информации высшей степени секретности. Кроме того, ее высказывания о COVID-19 привлекли к ней противников вакцинации.

Первоначально деятельность Дидуло ограничивалась интернетом, однако в 2022 году она и ее ближайшие соратники отправились в путешествие по Канаде. Они передвигаются в автодомах и автомобилях, устраивают встречи со своими сторонниками и раздают деньги, которые печатает «королева» — до нелепого огромные купюры номиналом 100 тысяч в неизвестной валюте.

Cамозванка неоднократно пыталась пересечь американскую границу по самодельному паспорту Королевства Канады, но ее всякий раз останавливали

По оценке издания Vice, у Дидуло насчитывается несколько десятков тысяч подписчиков в интернете и сотни последователей по всей Канаде. Она без труда собирает денежные пожертвования, необходимые для продолжения турне. Во время одной из кампаний в 2022 году ей всего за два месяца удалось привлечь 140 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей).

В пути самозванка не расстается с собаками Фото: Telegram-канал HRM Queen Romana Didulo, Commander-in-Chief, Queen, President National Indigenous Chief of the Kingdom of Canada

В дороге ее сопровождают чуть больше десятка человек в униформе, которые исполняют все ее прихоти. По их рассказам, Дидуло — непростой человек. Каждое утро в шесть часов она включает песню про Распутина группы Boney M и слушает ее целый час, а иногда и дольше. Один раз она крутила «Распутина» десять часов без перерыва, пока ехала с соратниками в другой город. После этого случая ей пришлось искать новых сопровождающих.

У самозванки есть и другие странности. Один из ее бывших последователей рассказал, что однажды во время остановки в гостинице им пришлось целую неделю снимать отдельный пустой номер и платить за него по 300 долларов за ночь. Он предназначался для президента России Владимира Путина, которого почему-то ждала Дидуло. Вопреки ее надеждам, президент так и не явился.

Последователи самозванки лишаются домов из-за отказа платить по ипотеке

Следование указам «королевы» дорого обходится ее поклонникам. Многие из них поверили, что могут не оплачивать жилищные платежи и не делать взносы по ипотеке, и закономерно остались сначала без света, воды и газа, а затем — и без собственных домов. Одна из пострадавших поклонниц Дидуло призналась, что была в шоке, когда ее выселили. До этого она даже не сомневалась, что банки признают указы, которые та выпускает.

Из-за этого самозванка поссорилась с американским «монархом» Дэвидом Карлсоном. Он счел некоторые заявления Дидуло ударом по собственной репутации, перестал ее признавать и посоветовал ее поклонникам не переставать оплачивать кредиты. Узнав об этом, она предположила, что Карлсона подменили клоном, и отказалась отменять свои указы.

Хотя Дидуло периодически ввязывается в скандалы, нарушает спокойствие и однажды пыталась организовать «гражданский арест» сотрудников полиции Канады, ни она, ни ее последователи пока не совершали значительных правонарушений. Именно этим объясняется сдержанная реакция властей провинции на требование прогнать «королеву» из Ричмаунда.

Как жители Канады мы все пользуемся свободой слова, свободой передвижения и свободой союзов. Я понимаю, что у обеих сторон кипят эмоции, и мы, конечно, знаем, что некоторые жители города хотели бы, чтобы они просто ушли. Я определенно могу понять их точку зрения Тайлер Бейст окружной командующий Королевской канадской конной полицией

Жители Ричмаунда не теряют надежду, что победа будет за ними. В сентябре выселить Дидуло уже удалось жителям другого канадского городка, и нет никаких причин, мешающих это повторить. «Я надеюсь, что все кончится мирно, — сказала в интервью CTV одна из жительниц города. — Я за свою жизнь многое повидала, видела всякие секты, которые приходили в 1970-е, и ни одной больше нет. Вещи, в которые они верили, так и не случились, все улеглось, и они исчезли».